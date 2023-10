Българката Валентина Бърнет от Добрич беше отличена при раздаването на годишните награди „Who Cares Wins“ на британското издание „Сън“.

Тя е победителят в категорията „Най-добра акушерка“. Наградите отличават специалисти от сферата на държавното здравеопазване и за изключителното отношение и проявени грижи, надхвърлящи служебните задължения. Тазгодишните отличия бяха връчени на церемония в присъствието на познати лица от спорта, шоубизнеса и политиката. Сред присъстващите беше и министър-председателят на Великобритания Руши Сунак.

Преди официалната церемония Валентина е поканена на среща в телевизионно студио на Channel 4, в което английският готвач Джейми Оливър ѝ съобщава новината, че журито е избрало именно нея за победител.

Той изважда наградата ѝ от фурната, а 45-годишната Валентина се разчувства при връчването на отличието.

„Толкова съм благодарна, развълнувана и удовлетворена. Наистина съм благодарна, че дойдох тук да работя. Не е шега, нали? Сериозни сте“, казва българката.

Тя е номинирана в категорията от 26-годишната Натали Дойе, която получила кръвоизлив в мозъка в 39-ата седмица от бременността си. Жената била транспортирана с хеликоптер до болницата в Саутхемптън. Там чрез цезарово течение на бял свят идва малката Грейси.

Валентина полага грижи за бебето в болница „Света Анна“, докато Натали е в кома.

Българката, която през 2018 г. е претърпяла операция заради мозъчен тумор, предлага така необходимата емоционална подкрепа на семейството на Натали.

„Нямам спомен за нищо. Майка ми след това ми каза, че Валентина е била добър слушател и опора. Невероятно е - особено като се има предвид през какво е преминала тя самата“, споделя жената.

„Валентина е абсолютно невероятна. След всичко, през което е преминала, тя продължава да работи като акушерка и продължава да се развива. Тя наистина заслужава тази награда“, казва Джейми Оливър.

След като се появи в студиото и видя реакциите на Валентина, той се пошегува „Много съм горд и щастлив, а същевременно изпитах и облекчение, че знаеш кой съм“.

През 2020 г. мозъчният тумор на Валентина се е завърнал и тя била подложена на лъчетерапия, за да спре растежа му. 45-годишната Валентина обаче е решена, че здравословните ѝ проблеми няма да я спрат да се грижи за жените и техните бебета.

„Мисля, че заради това, през което преминах, случаят на Натали ме трогна. Партньорът ѝ ме попита дали е добре да гледам бебето, докато той отиде да я види, и аз, разбира се, казах „да“. Тогава майката на Натали дойде да се грижи за Грейси. Видях колко е емоционална и че не може да сдържи сълзите си. Казах ѝ, че всичко е наред и че Натали е на най-доброто място. Споделих ѝ и аз самата какво съм преживяла. Просто исках да я уверя, че дъщеря ѝ е в добри ръце и полагат грижи за нея“, разказва Валентина.

Тя посвещава наградата си на всички акушерки от Национална служба по здравеопазване във Великобритания, работещи толкова усърдно за хората в страната.

„Изумена съм, шокирана, щастлива и удовлетворена. Не мога да повярва, че съм отличена – просто правя това, което правя всеки ден. Горда съм, но тази награда не е моя, тя е за всички акушерки“, казва още българката.

„Да бъдеш акушерка, не е работа, това е страст, това е нещо, което носиш в себе си и трябва да го обичаш, за да го правиш“, допълва още тя.

Победителите в The Sun's Who Cares Wins Health Awards 2023 бяха отличени на звездна церемония в The Roundhouse, чийто водещ беше Давина Маккол, позната от телевизионния ефир.

На нея присъстваха представители на някои от най-успешните британски благотворителни кампании и личности като актьора Джеймс Кордън, боксьора Антъни Джошуа, актрисата Емили Атак, футболиста Гари Линекер, комедианта Катрин Райън и пътешественика Беър Грилс.

Катрин Райън, която е и майка на три деца, обяви наградата на Валентина от сцената и каза: „Иска ми се Валентина да беше и моя акушерка! Обичам всички акушерки, но понякога срещаш някой, който надхвърля отговорностите, които е поел, и трансформира живота на другите“.

„Тя е толкова силна, толкова съм впечатлен от нея, от думите ѝ, от емоциите ѝ тази вечер“, отбеляза още тя.

„Привилегия е да бъда на церемонията The Sun's Who Cares Wins Awards, за да отличим героите в здравеопазването и невероятните неща, които те правят всеки ден – спасяването на животи, грижите, които полагат за болните и за здравето на нашата нация“, коментира британският премиер Руши Сунак, цитиран от News UK.

„Вие работите със сърцата и душите си. Вашата отдаденост и ангажираност към обществото е вдъхновяваща. Така че - моля, присъединете се към мен в изказването ми на огромно и сърдечно благодаря към всички победители и номинирани, към всички брилянтни хора, които се грижат за другите във всяка част на страната ни“, отбеляза още той.