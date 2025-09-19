Транссексуалните и небинарните американци да нямат право да отбелязват половата си идентичност в своя паспорт. Това поиска администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп от Върховният съд, предава „Ройтерс“.

Министерството на правосъдието на САЩ подаде специален иск за отменяне на разпореждането на федерален съдия, забраняващо на Държавния департамент да прилага политиката, приета по указание на Тръмп.

Сега действащото законодателство позволява транссексуалните и небинарните хора сами да изберат символ за мъж, жена или "Х" и не са задължени да изберат пола, отбелязан в акта им за раждане.

Това е един от няколкото спора, свързани с укази, подписани от Тръмп след завръщането му на президентския пост на 20 януари, с които правителството на САЩ се задължава да признава само два пола – мъжки и женски.

