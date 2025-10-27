Кралско посрещане за американския президент в Япония - втората спирка от петдневната стратегическа обиколка на Доналд Тръмп из Азия, чиято кулминация се очаква да бъде търговска сделка с Китай.



Тръмп беше посрещнат от японския император, а утре ще се срещне с новоизбрания премиер - консерваторката Сани Такаичи, първата жена на поста.

Това е най-дългото пътуване в чужбина на Тръмп досега.

Първата спирка беше Малайзия, където присъства на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия и договори рамка за търговска сделка с китайски представители.



Очаква се в четвъртък Тръмп да се срещне с китайския президент Си Дзинпин.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK