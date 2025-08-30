Трагедия в Егейско море: Мигранти се удавиха край остров Родос

Телата на мъж и млада жена, вероятно непълнолетна, бяха открити днес от гръцката брегова охрана край плажа Маврос Кавос на остров Родос, съобщи „Катимерини“.

Предполага се, че те са се удавили при опит да достигнат Гърция от Турция.

В същия район са намерени трима други мигранти, които са отведени за медицински преглед и разпит.

Откритието идва само часове, след като полицията засече 38 мигранти без документи в района на Генади, недалеч от мястото на инцидента. Засега не е ясно дали двете групи са свързани.