Трагедия в Егейско море: Мигранти се удавиха край остров Родос

Гръцката брегова охрана е открила телата на мъж и жена край плажа Маврос Кавос

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:16 ч. 30.08.2025 г.

Телата на мъж и млада жена, вероятно непълнолетна, бяха открити днес от гръцката брегова охрана край плажа Маврос Кавос на остров Родос, съобщи „Катимерини“.

Предполага се, че те са се удавили при опит да достигнат Гърция от Турция.

В същия район са намерени трима други мигранти, които са отведени за медицински преглед и разпит.

Откритието идва само часове, след като полицията засече 38 мигранти без документи в района на Генади, недалеч от мястото на инцидента. Засега не е ясно дали двете групи са свързани.

