Земетресение разтърси гъсто населения Ню Йорк, съобщи Геоложката служба на САЩ. Жители споделят, че са чули тътен.

Трусът е бил със сила 4,8 по Рихтер. Земетресението е било усетено в щатите Кънектикът и Масачузетс. Трусът е продължил няколко секунди.

Пожарната служба на Ню Йорк съобщи, че няма първоначални съобщения за щети.

„Въпреки че нямаме никакви доклади за големи щети в момента, ние все още оценяваме последствията след земетресението“, обясниха от полицията.

