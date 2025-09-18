През 2000 г. Инес Рамирес Перес се превърна в медицински феномен, извършвайки сложна коремна операция сама на себе си и оцелявайки. 25 години по-късно жената все още е жива и продължава да разказва историята си.

Тогава тя била бременна и живеела в мексиканското планинско селце Рио Талеа. Майката била принудена да извърши сама на себе си цезарово сечение, разполагайки единствено с кухненски нож и малко спирт. Днес героинята на този разказ има седем деца, включително и това, което тя храбро спасява.

Изключителното раждане е описано в медицинското списание International Journal of Gynecology and Obstetrics, съавтор на статията е Рафаел Вале, акушер-гинеколог от Северозападния университет в Чикаго. След публикуването ѝ историята на Инес придобива световна слава.

В нощта на 5 март 2000 г. Инес е сама в своя дом. Когато родилните болки започват тя е сама в къщата си – по това време съпругът ѝ бил в местната кръчма, а тя нямала телефон, за да го потърси. Най-близката клиника е на повече от 80 километра. Със засилването на контракциите и притесненията ѝ растат, защото покрай нея няма лекар, медицинска сестра или акушерка. Тя няма възможност да повика и съседка, защото къщата ѝ е отдалечена от другите в селото.

Около полунощ, след 12 часа непрестанни родилни болки, дребната 40-годишна жена сяда на ниска дървена пейка. Отпива няколко глътки алкохол за дезинфекция, грабва 15-сантиметров нож и го насочва към корема си. Без да се замисли започна да реже.

По думите на Инес, тя „прерязала кожа, мазнина и мускули, преди да достигне матката и да извади бебето си – момченце. После прерязала пъпната връв с ножица и изгубила съзнание.

Днес Инес Рамирес е призната в целия свят като чудо. Смята се, че тя е единствената жена, за която е документирано успешно цезарово сечение, извършено лично върху себе си.

„Не можех повече да търпя болката,“ разказва тя пред местни медии. „Бебето ми щеше да умре, тогава реших, че аз ще умра, но то трябваше да живее. Знаех, че Бог ще спаси и двама ни.“

Първи на мястото пристига селският фелдшер Леон Крус. Той подробно описва това, което по-късно вижда д-р Онорио Галван, когато приема Инес и бебето ѝ в болницата Сан Пабло Уикстепек:

„От видяното беше очевидно, че операцията не е извършена от човек с медицински познания,“ казва Галван. „В селото няма нито лекар, нито лечител и е малко вероятно някой да е могъл да направи това вместо нея. Цяло село не може да лъже. Какво би спечелило“, допълва лекарят.

Медиците спешно отвеждат майката и детето в операционната. Те са в шок, когато откриват, че матката ѝ вече е възвърнала нормалния си размер, кървенето е спряло и няма признаци на инфекция. Не е ясно дали жената е стерилизира ножа преди да започне.

Днес синът ѝ Орландо Руис Рамирес е голям мъж и има собствено семейство, а Инес е останала в историята.

