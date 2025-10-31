Международната аукционна къща „Сотбис“ обяви, че ще обяви на търг тоалетна от масивно злато, която е дело на италианския художник авангардист Маурицио Кателан и е озаглавена „Америка“, пише АП.

Това е и напълно функционална тоалетна, идентична с тази, която придоби световна слава, когато беше открадната при дързък обир от двореца Бленъм в Англия през 2019 г. Началната цена на търга на 18 ноември в Ню Йорк ще бъде цената на малко над 101,2 килограма злато, използвано за направата ѝ - в момента това са около 10 милиона щатски долара.

Дейвид Галперин, ръководител на отдела за съвременно изкуство в “Сотбис“ в Ню Йорк, заяви, цитиран от АП, че Кателан е „най-добрият провокатор в света на изкуството“. Неговата творба „Комик“ – банан, залепен с тиксо на стена, беше продадена на търг в Ню Йорк миналата година за 6,2 милиона долара.

Художникът е заявил, че „Америка“ осмива прекомерното богатство. „Каквото и да ядете, обяд за 200 долара или хот-дог за 2 долара, резултатите са едни и същи, що се отнася до тоалетната“, каза той веднъж. Две версии на „Америка“ бяха създадени през 2016 г. Тази, която сега ще бъде предложена на търг, е собственост на неназован колекционер от 2017 г. Другата версия беше изложена в баня в музея „Гугенхайм“ в Ню Йорк през 2016 г. Повече от 100 000 посетители се редяха на опашка, за да – казано деликатно – взаимодействат с творбата.

От „Гугенхайм“ предложиха творбата на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на първия му мандат, след като той поискал да вземе назаем картина на Ван Гог оттам. През 2019 г. тоалетната на Каталан беше изложена в двореца Бленъм, английското провинциално имение, родно място на Уинстън Чърчил. Там тя беше открадната от крадци, които нахлуха в сградата, изтръгнаха я от водопровода и избягаха. Тоалетната досега не е била открита и разследващите смятат, че вероятно е била нарязана и претопена.

Галперин не желае да спекулира за колко може да се продаде „Америка“. Той отбелязва, че залепеният с тиксо банан на Кателан е поставил въпроси за това „как човек придава стойност на нещо, което по същество няма стойност освен авторството и концептуалната си идея“. „Америка“ в много отношения е пълната противоположност на това. „Това е перфектен контраст, тъй като тази творба има собствена стойност по начин, по който повечето произведения на изкуството нямат“, каза той. „Въпросът за съотношението на стойността между суровините и художествената идея е много актуален тук.“

„Америка“ ще бъде изложена в новата централа на “Сотбис“ в Ню Йорк от 8 ноември до датата на търга, допълва още АП.

