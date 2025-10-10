dalivali.bg
Тленните останки на 6-годишно дете са намерени години след опустошителното земетресение в Япония

”Облекчени сме, че се свързаха с нас, за да ни съобщят тази новина, след като бяхме изгубили всякаква надежда“, казват близките на детето

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:37 ч. 10.10.2025 г.

Тленните останки на 6-годишно момиче бяха намерени в Япония след мощните земетресения и цунами, които поразиха страната през 2011 г., съобщи японската полиция, цитирана от Франс прес.

На 11 март 2011 година Япония бе разтърсена от най-голямото бедствие в историята си - земетресение с магнитуд от 9,0, цунами и ядрена катастрофа.

Природното бедствие отне живота на 15 900 души, a 2520 все още са в неизвестност, сочат най-новите данни на полицията - от края на февруари тази година.

Зъби и парче от челюст са били намерени през февруари 2023 г. в префектура Мияги, намираща се в северната част на главния японски остров Хоншу, припомни кореспондент на АФП, в Япония.

Японското правителство разпространи видео: Какво ще се случи, ако Фуджи изригне?

"След анализи на зъбите и ДНК беше потвърдено, че тленните останки принадлежат на шестгодишната Нацунае Ямане", обяви говорител на японската полиция.

Семейството на загиналото дете публикува благодарствено послание. "Облекчени сме, че се свързаха с нас да ни съобщят тази новина, след като бяхме изгубили всякаква надежда", се казва в писмото им, цитиран от в. "Асахи Шимбун".

След земетресението от 8,8 в Камчатка: Вулкан изригна в Русия след 600 г. затишие (СНИМКИ, ВИДЕО)

Ежедневникът съобщава още, че предишният случай, когато са били идентифицирани тленни останки в най-засегнатите от природното бедствие префектури - Мияги, Ивате и Фукушима - е от август 2023 г. 

