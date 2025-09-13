Тежка верижна катастрофа взе жертва в Турция, 8 са ранени

Един човек загина, а 8 бяха ранени при верижна катастрофа в района на Тарсус, Мерсин, съобщи „ТРТ Хабер“.

Инцидентът е станал на булевард Явуз Султан Селим в турския квартал Хюррийет.

Колата, управлявана от С.С., е излязла извън контрол и преминала в насрещното платно, удряйки две други коли, шофирани от М.Е. и Ф.К.

На мястото на инцидента веднага били изпратени полиция, спешна медицинска помощ и пожарна.

Ранените били откарани в Държавната болница в Тарсус след оказана първа помощ на място. Пострадали са три деца.

Шофьорът M.E. починал въпреки оказаната медицинска намеса в болницата.

Пътят беше затворен за движение. След приключване на спасителните дейности той беше отворен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase