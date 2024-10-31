Турция, съобщава електронното издание на турския в. „Джумхуриет“. Състоянието на един от пострадалите е тежко, пише БТА.

Инцидентът е станал рано тази сутрин в град Сур.

Сблъскали са се малък камион и лек автомобил, след което служебен бус, превозващ учители, се е врязал в камиона.

При инцидента са били ранени общо 17 души, сред които 15 учители. В района са изпратени много линейки и жандармерия.

Ранените хора са приети в различни болници. Това е поредният тежък пътнотранспортен инцидент в Турция в последно време.

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