Търсят купувача на печеливш билет от лотарията на стойност 1 милион лири, който е бил закупен в Бирмингам и все още не е потърсен.

Печелившите числа са били изтеглени на лотарийното теглене на 24 май, а печелившият има време да се яви до 20 ноември.

Билетът съвпада с петте основни числа 12, 13, 26, 38 и 40, а бонусната топка е 4, пише Би Би Си.

Освен лотарийния билет, в Бирмингам има и награди от EuroMillions UK, които трябва да бъдат потърсени.

„Кажете на приятелите си, поговорете с колегите си и попитайте семейството си, всеки, когото познавате и който играе лото, да провери отново билетите си“, каза Анди Картър от Allwyn, компанията за развлечения, свързана с лотарията.

„Това може да им припомни, че са играли, или да им напомни къде са сложили билета през май, за да го пазят на сигурно място“, казва още той.

Екипът на лотарията ще бъде в Бирмингам, за да се опита да намери победителите.

„Хайде, Бирмингам, търсим нашите победители, а крайният срок наближава, но има двама от вас там и имаме нужда да се явите“, добави Анди Картър.

Притежателите на билети имат 180 дни от датата на тегленето, за да потърсят наградата си.

