Пакистан проведе удари в гранична провинция в Афганистан късно днес, 17 октомври, нарушавайки примирието, което донесе два дни спокойствие на границата.

Това съобщи високопоставен представител на талибаните пред АФП, предупреждавайки, че Кабул ще „отвърне на удара“, предаде БТА.

„Пакистан наруши примирието и бомбардира три места в провинция Пактика. Афганистан ще отвърне на удара“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен.

