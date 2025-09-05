Светът се прощава с императора на италианската мода Джорджо Армани. Прочутият дизайнер почина вчера на 91-годишна възраст.

Армани налага стила на италианската мода в готовото облекло още в началото на 70-те години.

Днес неговата модна империя се оценява на 10 милиарда долара.

Успоредно с успехите в конфекцията, Армани става една от най-предпочитаните марки във висшата мода.

През последните десетилетия споделя богатството си с редица благотворителни организации.

Погребението ще бъде в понеделник в Милано, където е обявен ден за траур.

Джорджо Армани e първият дизайнер след Коко Шанел, който променя трайно начина, по който хората се обличат.Той премахва ограниченията на по-строги стилове и дава предпоставки чрез дрехите си мъжете да се чувстват изключителни, а жените овластени в работната среда. Вестниците го наричат „първия постмодерен дизайнер“ и го определят за революционер.

