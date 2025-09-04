Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ)

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години, съобщиха от компанията.
Армани е синоним на съвременния италиански стил и елегантност. Той комбинира таланта си на дизайнера с уменията на бизнесмен, управлявайки компания, която реализира оборот от около 2,3 милиарда евро годишно.
„С безкрайна скръб Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в изявлението на модната къща.
Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.
Дизайнерът е бил известен с това, че е наблюдавал всеки детайл от колекцията си и всеки аспект от бизнеса си - от рекламата до оправянето на прическите на моделите, докато те излизат на подиума.
Джорджо Армани е роден в Пиаченца, Италия, на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани - счетоводител в транспортна компания, и Мария Раймонди. Има по-голям брат и по-малка сестра.
Очаквайте подробности.
