Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ)

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години, съобщиха от компанията.

Армани е синоним на съвременния италиански стил и елегантност. Той комбинира таланта си на дизайнера с уменията на бизнесмен, управлявайки компания, която реализира оборот от около 2,3 милиарда евро годишно.

„С безкрайна скръб Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в изявлението на модната къща.

В последно време Джорджо Армани не се чувстваше добре и беше принуден да се откаже от ревютата на групата си на Седмицата на мъжката мода в Милано през юни, което беше първият път в кариерата му, в който пропусна едно от събитията си на модния подиум.

Дизайнерът е бил известен с това, че е наблюдавал всеки детайл от колекцията си и всеки аспект от бизнеса си - от рекламата до оправянето на прическите на моделите, докато те излизат на подиума.

Джорджо Армани е роден в Пиаченца, Италия, на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани - счетоводител в транспортна компания, и Мария Раймонди. Има по-голям брат и по-малка сестра.

Очаквайте подробности.

