Двама загинаха, а 18 бяха ранени при стрелба по време на празненства за Хелоуин във Флорида. Нападението е станало в района на няколко бара в град Тампа. Задържан е един човек, съобщи Ройтерс.

Според полицията около 3 ч. сутринта в историческия квартал „Ибор Сити“ е възникнал бой между две групи. Впоследствие избухнала стрелба, а стотици хора изпълнили улиците и бягали за живота си.

#WATCH : Another Video of People fleeing after 30-40 shots in a shooting in Ybor City neighborhood in Tampa, Florida. #Florida #FloridaFiring #Tampa #Ybor #Shooting #USShooting #USFiring #latestnews #BREAKING_NEWS #USA pic.twitter.com/LTbxsbboBl