Няколко души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията, съобщи БТА.

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време. Полицията съобщи пред репортер на телевизия Зет Де Еф, че нападателят е избягал от местопрестъплението и че все още се издирва.

Засега няма информация за състоянието на пострадалите.

