Стотици мъртви риби изплуваха на брега на Измирския залив в Западна Турция през уикенда, а плажовете в района останаха празни заради лошата миризма и зеления цвят на водата, съобщава изданието „Дейли сабах“.

По думите на проф. Ергюн Ташкън от Университета „Джелал Баяр“ в град Маниса – в момента водата в Измирския залив е сред тези с най-лошо качество в Турция заради замърсяването причинено от битови, земеделски, индустриални и пристанищни дейности.

„В края на лятото токсичните видове водорасли се увеличават поради замърсяването и повишаването на температурата на водата. Токсичният фитопланктон пък запушва хрилете на рибите, причинявайки масова смърт. Ако замърсяването не бъде напълно контролирано, тези събития могат да се повтарят ежегодно“, казва още Ташкън.

Към момента общината е премахнала мъртвите риби от крайбрежната ивица, но плажовете около град Измир остават празни, а водата – зелена.

„Има мъртви риби навсякъде. Миризмата е изключително силна. Идваме тук често, но това е първият път в който виждаме подобно нещо“, споделя Гьокхан Хавуз, един от посетителите на плажната ивица край измирския квартал Каршъяка.

На 20 август миналата година, мъртва риба беше изхвърлена на брега в централната част на Измир, което накара властите да разследват източниците на замърсяване и да предприемат мерки за предотвратяване на по-нататъшни щети, припомня „Дейли сабах“.

