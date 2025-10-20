Amazon Web Services съобщи, че е отстранила проблема, който е причинил неизправността, и повечето услуги вече трябва да функционират нормално. Въпреки това все още ще има проблеми, докато всичко се върне към нормалното състояние, пише Би Би Си.

Междувременно други услуги може да отнемат повече време за разрешаване, тъй като преди и по време на прекъсването са били подадени заявки от локални устройства, които сега трябва да бъдат изпратени и обработени.

Представете си, че много хора се опитват да изпратят съобщения – изведнъж всички те се изпращат едновременно, което води до забавяне, докато системата ги обработва.

Amazon Web Services е причината за днешното прекъсване на работата на голям брой уебсайтове и приложения, но услугите му не се използват от много други големи уебсайтове.

Проблемът може да е свързан с системата за имена на домейни (DNS), но какво е това?

Не знаем всички подробности за това, което е причинило прекъсването на редица критични услуги на Amazon Web Services тази сутрин и може да продължи за известно време.

Но „Амазон“ заяви в една от своите актуализации по-рано, че проблемът „изглежда е свързан с DNS разрешаването на крайната точка на DynamoDB API в US-EAST-1“.

DNS, което означава Domain Name System (система за имена на домейни), често се оприличи на телефонен указател за интернет.

Той ефективно преобразува имената на уебсайтовете, които хората използват, в цифрови еквиваленти на IP адреси, които могат да бъдат прочетени и разбрани от компютрите.

Този процес е в основата на начина, по който използваме интернет, и прекъсванията в него могат да направят уеб браузърите неспособни да намерят съдържанието, което търсят.

Ето какво знаем досега:

Много от най-големите уебсайтове и приложения в света не функционираха поради прекъсване на услугата Amazon Web Services.

Стотици уебсайтове и приложения бяха изключени от мрежата тази сутрин след проблем в Amazon Web Services в САЩ.

Гигантът обслужва огромно количество платформи, включително Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva, Lloyds Bank и др.

Down Detector, използван от мнозина за сигнализиране на проблеми с онлайн услугите, съобщава, че е получил над 4 милиона сигнали от потребители по целия свят от над 500 компании.

По-късно „Амазон“ съобщи, че вижда „значителни признаци на възстановяване“ и в по-нататъшни актуализации заяви, че „глобалните услуги и функции“ също се възстановяват.

Макар това да важи за много платформи, някои изглежда все още изпитват проблеми – или нови проблеми, в случая с Reddit.

Не знаем всички подробности за това, което е причинило прекъсването на редица критични услуги на AWS тази сутрин, но „Амазон“ казва, че „изглежда е свързано с DNS разрешението“ по отношение на начина, по който фирмите получават достъп до уеб сървърите му.

Масовите прекъсвания на интернет връзката се превръщат във все по-голям проблем

През последните пет години имаше няколко масови прекъсвания на интернет услугите, при които проблеми с една компания имаха огромни последици.

В повечето случаи тези проблеми се решават за няколко часа, тъй като инженерите се борят да поправят грешките или да оправят нещата на момента.

Експертите отдавна посочват, че нарастващата зависимост от малък брой интернет гиганти е фактор, тъй като все повече яйца се слагат в по-малко кошници – когато една голяма компания има проблем, голяма част от съвременния живот и бизнесът спират.

