Срив на интернет услугите. Едни от най-големите приложения спряха

Проблемите изглежда са свързани с Amazon Web Services. Компанията е наблюдавала „повишени нива на грешки“ и забавяния с „множество AWS услуги“

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:45 ч. 20.10.2025 г.

Много от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят. Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva не работят, според уебсайта за проследяване Down Detector.

Проблемите изглежда са свързани с Amazon Web Services, който предлага инфраструктура, която е в основата на голяма част от съвременния интернет.

Компанията е наблюдавала „повишени нива на грешки“ и забавяния с „множество AWS услуги“, се казва на страницата за състоянието на услугите.

Проблемите започнаха около 8 часа сутринта във Великобритания или полунощ тихоокеанско време.

На уебсайта за състоянието на услугите на Amazon е публикувана актуализация, която ясно показва, че компанията изпитва проблеми в съоръженията си в Северна Вирджиния. Проблемите засягат Amazon DynamoDB и Amazon Elastic Computer Cloud, които позволяват на компаниите да наемат хранилища и компютри, за да управляват услугите си.

