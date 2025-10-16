dalivali.bg
340 км пеша ще изминат студенти заради годишнина от трагедия

Срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година отне живота на 16 души

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:14 ч. 16.10.2025 г.

Сръбски студенти ще извървят пеша 340 километра заради годишнината от трагедията в Нови Сад, предава регионалната телевизия Ен 1.

Студенти, участващи в окупацията на държавния университет в Нови Пазар, в който все още не се провеждат занятия, тръгнаха днес пеша, за да присъстват на възпоменателна служба за жертвите на срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година. Преди началото на похода те запазиха 16-минутно мълчание в памет на 16-те загинали в Нови Сад.

Хиляди протестиращи в Сърбия отбелязаха 11 месеца от трагедията в Нови Сад с мълчание и светещи телефони (ВИДЕО)

Студентите от Нови Пазар, където живеят предимно бошняци, ще публикуват маршрута си до Нови Сад в социалните мрежи всеки ден, като те планират да изминават по 20-25 километра на ден.
 
„Не знаем точно какво ни очаква, не знаем дали ще има дъжд, сняг, вятър, бури, но наистина мисля, че сме готови за всичко“, казва студентката Емина Спахич пред Ен1.
 
Спахич изрази очакване, че студентите ще получат помощ и подслон от граждани по време на похода си до Нови Сад.
 
"Въпреки това, ние сме готови на всичко, донесохме си палатка, така че ако се наложи, ще лагеруваме под открито небе“, каза Спахич.

Делото „Нови Сад“: Съдът отмени ареста на петима заподозрени

В началото на годината студенти от всички краища на Сърбия извървяха пеша разстоянието до Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Белград в знак на солидарност със семействата на 16-те жертви и издигнаха антикорупционни искания срещу управляващите.

След трагедията в Нови Сад в Сърбия се зароди студентско движение, сравнявано от анализатори с идеите на младежките бунтове през 1968 г. 

Студентите оглавиха антиправителствените протести, които се превърнаха в масови, а през май за първи път издигнаха искане за свикване на предсрочни избори. 

Полицията в Сърбия арестува декана и петима служители на Университета в Нови Сад

През лятото протестите доведоха до прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.

