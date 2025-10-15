Спорна реформа в Гърция: Промените ще позволяват 13-часов работен ден

Гръцкият парламент днес ще гласува спорен законопроект за трудова реформа. Тя ще позволява 13-часов работен ден, но само по желание на служителите.

Плановете на правителството предизвикаха национална стачка вчера. Протестът беше организиран от Федерацията на профсъюзите на държавните служители.

Те настояват и за връщане на 13-ата и 14-ата заплата на държавните служители.

Общественият транспорт спря рано сутринта и късно вечерта, но функционираше през деня.

Жп транспортът беше с нарушено разписание. Летищата обаче не спряха работа.

Синдикатите в частния сектор този път не се включиха в стачката.

