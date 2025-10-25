Специалният пратеник на руския президент по икономическите въпроси – Кирил Дмитриев, е в Съединените щати за преговори.

Самият той заяви, че визитата е планирана отдавна и е знак, че диалогът между Москва и Вашингтон продължава.

Посещението се случва само часове след като администрацията на Тръмп наложи санкции на руските енергийни гиганти.

Няма официална информация с кого ще се среща Дмитриев, но според американски медии това ще е специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

На тръгване за азиатската си обиколка, президентът Доналд Тръмп заяви, че се надява Китай да му помогне в отношенията с Русия.

