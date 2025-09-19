Драматични кадри показват лодка, спасяваща гърбат кит, оплетен в риболовни принадлежности край бреговете на Нов Южен Уелс, Австралия.

Лодката, превозваща спасители от фондация „Морски свят“, е видяна да се бори с бурните води и силните ветрове, за да стигне до кита, докато той се бори да се освободи от въже, прикрепено към оранжева шамандура, пише Ройтерс.

Кадри от дрон показват трети мъртъв гърбат кит край Кейптаун за един месец (ВИДЕО)

След многократни опити екипът успешно е отстранил риболовните принадлежности, позволявайки на кита да плува свободно.

Снимка: Ройтерс

