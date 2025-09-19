Драматични кадри показват лодка, спасяваща гърбат кит, оплетен в риболовни принадлежности край бреговете на Нов Южен Уелс, Австралия.

Лодката, превозваща спасители от фондация „Морски свят“, е видяна да се бори с бурните води и силните ветрове, за да стигне до кита, докато той се бори да се освободи от въже, прикрепено към оранжева шамандура, пише Ройтерс.

След многократни опити екипът успешно е отстранил риболовните принадлежности, позволявайки на кита да плува свободно.

Снимка: Ройтерс

