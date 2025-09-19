Сняг натрупа по високите места в турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, съобщават медиите в страната.

С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра.

Истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата, където сезонно пребивават пастири.

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море.

