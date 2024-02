Най-малко 25 души загинаха, след като свлачище помете село в Афганистан. То е причинено от обилните снеговалежи и дъждове, обхванали голяма част от страната.

Още осем души са ранени при срутването, а опасенията са, че броят на жертвите може да нарасне.

Лошото време е засегнало 12 провинции, като на места има и поражения по сгради, казаха от Националната служба за справяне с природни бедствия.

Спасителни екипи от министерството на отбраната и хуманитарни организации са пратени в най-силно засегнатата източна провинция Нуристан.

Лошото време пречи на спасителните дейности да стигнат до пострадалите, тъй като хеликоптерите не могат да кацнат и снегът блокира пътищата.

Тези, които са успели да стигнат до село Накре са били принудени да използват лопати и брадви, за да копаят в руините.

