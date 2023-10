Смъртоносен взрив отне живота на стотици хора в болница „Ал-Ахли“ в град Газа. „Хамас“ обвини Израел в умишлен въздушен удар. Израел обаче отрече и представи доказателства, според които терористичната групировка „Ислямски джихад“ е изстреляла погрешно ракетата.

BBC Verify опитва да разгадае какво се знае и какво не за атаката по болницата.

Медията разглежда видеоматериали, снимки и други доказателства. Освен това журналист на Би Би Си е бил на мястото на взрива, където достъпът е ограничен.

Взривът

Експлозията в болницата „Ал-Ахли“ е станала около 19 ч. местно време във вторник. 20-секунден видеоклип, разпространен в социалните мрежи, който уж показва взрива, е първото значимо визуално доказателство за инцидента. В него се чува свистящият звук на идващ снаряд, последван от експлозия и огромен пожар.

Кадри на живо от Al-Jazeera, излъчени в 18:59 ч. местно време, показват ярка светлина, издигаща се в небето над Газа. Тя проблясва два пъти, след което рязко променя посоката си и избухва.

След това се вижда експлозия на земята далеч от мястото, последвана от много по-голяма експлозия по-близо до оператора на камерата, която Би Би Си е определила на географски принцип.

Би Би Си се свърза с 20 мозъчни тръста, университети и компании с опит в областта на оръжията. Засега медията е разговаряла с експерти от шест от тях.

Могат ли размерът на експлозията и звуците, чути преди това, да определят причината за взрива в болницата?

Засега констатациите са неубедителни. Трима експерти твърдят, че експлозията не съответства на това, което може да се очаква от типичен израелски въздушен удар с голям боеприпас.

Андрес Ганън, доцент в университета „Вандербилт“ в САЩ, казва, че наземните експлозии са изглеждали малки, което означава, че топлината, генерирана от удара, може да е била причинена от остатъци от ракетно гориво, а не от експлозия на бойна глава.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

A blast at a Gaza hospital killed hundreds of people, according to Gaza health authorities. They say it was caused by an Israeli air strike, while the Israeli military blamed a Palestinian militant group https://t.co/myfeKujIge pic.twitter.com/H4q5XqZfsu