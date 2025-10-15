Индонезия е засяла следи от радиоактивния елемент цезий-137 в разсадник за подправката карамфил, докато тече разследване за източника на радиоактивно замърсяване, довело до изтегляне на скариди и подправки за износ в САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) спря вноса на всички подправки, преработвани от индонезийската компания "Пи Ти Нейчъръл Ява Спайс" (PT Natural Java Spice), след като федерални инспектори откриха наличие на цезий-137 в пратка карамфил, изпратена за Калифорния през септември.

Това е вторият случай тази година, при който хранителен продукт от Индонезия бе изтеглен от пазара заради радиоактивно замърсяване. През август бе изтеглена пратка скариди от друга индонезийска фирма.

В сътрудничество с Индонезийската агенция за ядрено регулиране работната група е установила наличие на цезий-137 в разсадник в провинция Лампунг. Проверени са и преработвателни предприятия в град Сурабая (Източна Ява) и друга плантация в Централна Ява.

"Можем да потвърдим, че е открито замърсяване в плантации в Лампунг. То е в ограничени количества и не се е разпространило към други райони или култури", заяви говорителят на работна група Бара Хасибуан. Агенцията за ядрено регулиране препоръча временно спиране на продажбите на заразените продукти с карамфил, докато лабораториите извършат допълнителни тестове и разследването продължава да търси източника на замърсяването.

"Правителството действа бързо, за да уточни замърсяването и да предотврати разпространението му в други райони. Призоваваме обществото и бизнеса към спокойствие и търпение, докато бъдат публикувани официалните резултати от анализите", добави Хасибуан.

Замърсяването с радиоактивни следи в скариди е било проследено до стоманодобивен завод в индустриалната зона Чиканде, на около 3 километра от предприятието "Пи Ти Бахари Макмури Седжати" (PT Bahari Makmuri Sejati), което изнася милиони тонове скариди годишно за САЩ.

Експерти по ядрена радиация подчертават, че здравните рискове са ниски, тъй като нивото на радиация е много малко, но е от решаващо значение да се установи точният източник на замърсяването и информацията да бъде публично оповестена.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK