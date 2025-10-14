dalivali.bg
Проучване: Някои протеинови шейкове съдържат високи нива на олово и други метали

Средно нивата на олово в продуктите на растителна основа са най-лоши

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:41 ч. 14.10.2025 г.

Някои протеинови прахове и шейкове съдържат опасни нива на олово, според проучване на независимата нестопанска организация Consumer Reports, базирана в САЩ. В доклада се анализират 23 протеинови прахове и шейкове – гама от млечни, говежди и растителни протеинови добавки – и установи, че повече от две трети от продуктите съдържат повече олово в една доза, отколкото експертите считат за безопасно за консумация, а именно около 0,5 микрограма на ден, пише CBS News.

По-внимателно с протеините – прекомерният прием крие рискове

„Протеиновите прахове и шейкове са станали изключително популярни и са част от ежедневната рутина на много хора, които се стремят да консумират повече протеини в диетата си“, заяви в прессъобщение Брайън Ронхолм, директор по хранителната политика в Consumer Reports.

Нашите тестове установиха, че замърсяването с токсични тежки метали в протеиновите добавки е широко разпространено и се е влошило, откакто за първи път анализирахме тези продукти преди 15 години.“

Средно нивата на олово в продуктите на растителна основа са най-лоши – около девет пъти повече от количеството в протеините на млечна основа, като суроватка, и два пъти повече от продуктите на говежда основа.

За втори път заляха Найджъл Фараж с млечен шейк (СНИМКИ)

Продуктите, в които Consumer Reports откри най-високо съдържание на олово, са Vegan Mass Gainer на Naked Nutrition и Black Edition на Huel — които докладът класифицира като „продукти, които трябва да се избягват“.

Представител на Huel заяви пред Consumer Reports, че съставките на продуктите преминават „стриктни тестове“ и че компанията е „уверена в настоящата формула и безопасността на продуктите“.

Директорът по хранене на Huel Ребека Уилямс заяви, че продуктите на компанията „напълно отговарят на международните изисквания за безопасност на храните“ и са „напълно безопасни за консумация“.

„Следи от олово се срещат естествено в някои хранителни съставки. Нивото, посочено от Consumer Reports за Huel Black Edition, е в рамките на международно признатите граници за безопасност и не представлява риск за здравето“, се добавя в изявлението.

Тя умираше бавно, той ѝ носеше протеинови шейкове с отрова - всичко заради любовницата му

„Ние провеждаме редовни тестове с акредитирани независими лаборатории, за да гарантираме, че нашите продукти отговарят постоянно на най-високите стандарти за качество и безопасност.“

Представител на Naked Nutrition заяви пред Consumer Reports, че компанията се снабдява със съставки от „избрани доставчици“, които предоставят документация, доказваща, че те са проверени за тежки метали, но добави, че е поискала тест от трета страна на прахообразния продукт Mass Grainer.

Два продукта също надвишават нивото на загриженост на Consumer Reports за кадмий, който е класифициран като вероятен канцероген за човека от Агенцията за опазване на околната среда. А три продукта съдържат неорганичен арсен, известен канцероген за човека според EPA.

„За разлика от лекарствата, отпускани с рецепта и без рецепта, Агенцията за храните и лекарствата не проверява, одобрява или тества добавки като протеинови прахове, преди да бъдат пуснати в продажба“, се отбелязва в съобщението, като се добавя, че Consumer Reports стартира петиция във вторник, призоваваща FDA да предприеме действия, след като приключи спирането на работата на правителството.

„Никой не трябва да се притеснява, че протеиновият шейк може да го изложи на опасни нива на олово. Време е FDA да защити обществеността и да потърси отговорност от индустрията, като постави строги ограничения за оловото в протеиновите прахове и шейкове“, каза Ронхолм.

По-рано тази година FDA за първи път определи насоки за нивата на олово в преработените бебешки храни, като плодове и зеленчуци в бурканчета.

Пълен списък на тестваните продукти може да бъде намерен в доклада.

 

