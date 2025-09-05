Португалските власти все още нямат отговор каква е причината за катастрофата на трамвай в Лисабон, при която загинаха 17 души и 23-има бяха ранени.

Очаква се утре полицията да съобщи първоначалните си оценки.



Специалният вид трамвай или функулярът, който е един от символите на португалската столица и е популярен сред туристите, катастрофира в сряда вечерта.



Той се е ударил в сграда с голяма скорост, след като се е спускал безконтролно по стръмна улица.

Една от версиите за трагедията е неизправни спирачки на машината.

