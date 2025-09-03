Общинската полиция на Мадрид арестува семейна двойка по обвинение в тежко неглижиране на деца, след като те се опитали да избягат с шестте си деца на възраст между 4 и 15 години, малко преди социалните служби да им отнемат попечителството.

Властите открили децата в изключително нехигиенични условия, като няколко от тях страдали от кожни инфекции, причинени от бактериално замърсяване и продължителна липса на хигиена.

Майката, Наталия, признала за лошото състояние в дома, но заявила, че децата „никога не са оставали гладни“. Случаят е излязъл наяве, след като най-голямото дете, което вече е пълнолетно, сигнализирало властите, което довело до намесата. И шестте малолетни деца вече са под закрилата на социалните служби.

