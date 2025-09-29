Европа осъди поредната масирана атака на Русия срещу Украйна.

В нощта на събота срещу неделя Москва изстреля близо 500 дрона и повече от 40 ракети срещу двайсет населени места.



Четирима души загинаха, сред тях и 12-годишно дете, а над 70 бяха ранени.

Столицата Киев и Запорожие бяха най-тежко ударени.



Според президента Володимир Зеленски атаката е продължила 12 часа, през които руските апарати са ударили жилищни сгради, кардиологична клиника и фабрики за производство на хляб и гуми.



Руското министерство на отбраната обаче заяви, че армията е поразила военно-промишлени обекти на Украйна.



Зеленски отново призова международната общност да действа решително, за да прекъсне приходите на Русия от енергийни източници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK