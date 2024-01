Публикация, в която се казва, че iPhone, който е паднал от самолета на "Аляска Еърлайнс" по време на полет, е бил намерен в перфектно състояние край пътя след падане от близо 5000 м височина, стана популярна в социалните мрежи.

Самолетът кацна аварийно в петък, след като панел на кабината се откъсна и се взриви във въздуха.

На борда на самолета са пътували 171 души и шестима членове на екипажа. Самолетът е пътувал за Онтарио, Калифорния, и бе приземен на международното летище в Портланд, щата Орегон, 35 минути след излитането.

При инцидента няма пострадали. Няколко души на борда по-късно разказват, че силният вятър, причинен от пролуката в корпуса, е довел до хаос в самолета.

Един от свидетелите разказва пред Би Би Си, че вятърът е отнесъл телефон от ръцете на пътник. В неделя мъж от Орегон на име Шон Бейтс написа в социалната мрежа X (Туитър), че е намерил iPhone, който изглежда е принадлежал на един от пътниците на полета, докато се разхождал.

"Намерих iPhone отстрани на пътя. Все още в самолетен режим с половин батерия и отворена страница за получаване на багажа. „Преживял“ е падане от такава височина и е напълно непокътнат“, пише той, споделяйки снимка на телефона.

Постът е получил милиони преглеждания.

"Когато се обадих, Зоуи от NTSB (Националния съвет за безопасност на транспорта) каза, че това е вторият намерен телефон. Все още няма врата", добавя мъжът.

NTSB призова обществеността да помогне за откриването на липсващи части от вратата и други отломки. Липсваща част от вратата е намерена в задния двор на учител от Портланд, който се представил като Боб.

Той изпратил по електронната поща до NTSB две снимки, на които се вижда липсващото устройството за спиране на движението на вратата. По думите на председателя на NTSB тази част е „ключов липсващ компонент“, за да се изяснят причините за инцидента.

Във видеоклип, публикуван в TikTok, Шон Бейтс казва, че е излязъл на разходка, след като NTSB призовал хората да помагат в търсенето на останки.

