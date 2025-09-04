След катастрофата с фуникуляр: Властите в Португалия коригираха броя на загиналите

Ден на траур в Португалия след катастрофата на популярен сред туристите трамвай в Лисабон. Властите коригираха броя на загиналите на 16.

Има и 20 ранени. Няма данни за пострадали българи, заявиха за bTV от Външното ни министерство.

Трамваят са се спускал безконтролно по стръмна улица преди да се удари с голяма скорост в сграда, разказват очевидци. Първият вагон е напълно унищожен. Абел е бил във втората мотриса на мошината

„Никога повече няма да се кача. Когато видях вагона пред нас да се спуска, извиках на жена ми: „Всички ще умрем тук“, казва той.

150-годишният трамвай е един от символите на португалската столица и привлича много туристи. Сред пострадалите има германци и испанци.

„Това е една от най-големите човешки трагедии в нашата съвременна история“, заяви Луис Монтенегро, министър-председателят на Португалия.

Компетентните органи ще проведат бързо разследването, за да установят причината за тази трагична катастрофа.

Според местни медии е възможно вагонът да е имал неизправни спирачки или да е имало проблем с важен кабел, който му е позволявал да се движи.