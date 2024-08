След „интервюто на века“ между кандидата на републиканците Доналд Тръмп и милиардера Илън Мъск, изпълнителният директор на „Телса“ обяви, че ще се радва на разговор и с вицепрезидента на САЩ Камала Харис.

Интервюто на Мъск с Тръмп закъсня с повече от 40 минути днес в социалната мрежа „Х“, а според собственика на платформата това се дължи на „масирана кибератака“.

След разрешаването на техническите проблеми, Мъск заяви, че „масираната атака показва, че има много противници на това хората просто да чуят какво има да каже президентът Тръмп“.

Разговорът между двамата милиардери се излъчи и в профила на Доналд Тръмп, който беше спрян след щурма на Капитолия от негови поддръжници, но възстановен, след като Мъск купи социалната мрежа през 2022 г.

Същевременно от екипа на Камал Харис разкритикуваха разговора между Тръмп и Мъск:

„Екстремизмът и опасният дневен ред на Доналд Тръмп за „Проект 2025“ е характеристика, а не грешка в кампанията му, която беше изложена изцяло на показ за онези, които слушаха тази вечер по време на каквото и да беше това в „X“. Цялата кампания на Тръмп е в услуга на хора като Илън Мъск и самия него - обсебени от себе си богаташи, които ще продадат средната класа и които не могат да водят предаване на живо през 2024 г.“

Our statement on... whatever that was pic.twitter.com/bOZfUu8rbk