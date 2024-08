Кандидатът на републиканците за президент на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Илон Мъск, че през октомври ще се върне в Бътлър, щата Пенсилвания, където беше прострелян, предаде Ройтерс.

Интервюто на Мъск с Тръмп закъсня с повече от 40 минути днес в социалната мрежа "Екс", а според собственика на платформата това се дължи на "масирана кибератака", посочва Франс прес.

Първоначално интервюто беше недостъпно поради технически проблеми. Мъск увери, че те се дължат на "масирана DDоS-атака“. Това е сравнително несложно кибернападение, насочващо големи обеми интернет трафик към набелязани сървъри, за да ги извади от строя.

"Тази масирана атака илюстрира противопоставянето на много хора просто да чуят какво има да им каже президентът Тръмп", коментира собственикът на "Тесла" и "СпейсЕкс", когато интервюто най-накрая започна.

Много от потребителите първоначално не можеха да се включат към интервюто на живо. "В най-лошия случай ще продължим с по-малък брой слушатели и ще публикуваме интервюто по-късно", посочи Илон Мъск.

This is the long version. Shorter edit of highlights coming soon. https://t.co/Ksm6UqdIq6