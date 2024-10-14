Полицията в австрийския град Залцбург залови български гражданин, след полицейско преследване, продължило няколко километра, предаде австрийската агенция АПА.

41-годишният българин е изпреварил колона автомобили на магистрала А10, шофирайки с превишена скорост.

Полицаите са започнали преследване, което е приключило, след като автомобилът се е блъснал в няколко пътни знака, посочват от полицията.

Водачът е отказал бъде тестван за употреба на алкохол. Органите на реда са отнели шофьорската му книжка. Той е обвинен в множество пътни нарушения, посочва БТА.

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