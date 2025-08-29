Франция и Германия се споразумяха за по-тясна интеграция на енергийните си пазари и за намиране на обща позиция по зеленото законодателство на ЕС като част от мащабно двустранно „презареждане“ след години на остри спорове относно енергийната политика. За това съобщи POLITICO.

Двете най-големи икономики в ЕС дадоха политическа подкрепа за нова трансгранична електропреносна линия и за отдавна забавения водороден тръбопровод „Югозапад“, който ще свърже Испания, Португалия, Франция и Германия. Решението бе обявено по време на министерска среща в Тулон, на която присъстваха френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц.

Срещата се проведе след години на напрежение между двете страни по въпроси като субсидиите за енергоемки индустрии и ролята на ядрената енергия.

Според съвместно изявление от 25-ия Франко-германски съвет на министрите, новото споразумение има за цел „да помири различията в политиките и да насърчи съвместни инициативи, които могат да служат като модел за по-широко сътрудничество в ЕС“.

Новата „икономическа програма“ — обхващаща отбраната, индустриалната и дигиталната политика — предвижда съвместно изследване с Полша до 2026 г. за оптимизация на инвестициите в електропреносната мрежа. Париж и Берлин ще си сътрудничат и по правилата, свързани с електроенергията, като например таксите за мрежови услуги, за да се постигне понижаване на цените на тока.

В документа се засягат и предстоящите цели за 2040 г., които залагат принципа на „ненасочена дискриминация между всички нисковъглеродни енергийни технологии“ — термин, който обикновено се използва като завоалирана подкрепа за ядрената енергия.

Франция, която разчита в голяма степен на атомната енергия, отдавна настоява тя да има по-значима роля в климатичните цели на ЕС. В последните месеци Париж лобира в Брюксел за цел за възобновяема енергия до 2040 г., която да включва и ядрената, но досега еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен се противопоставя на това.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK