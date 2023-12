Американски съд оправда мъж, прекарал 48 години в затвора за убийство, което не е извършил. Случаят на Глин Симънс е най-дългата известна несправедлива присъда в САЩ.

70-годишният Глин Симънс е освободен през юли, след като окръжен съд установи, че ключови доказателства по делото му не са били предадени на адвокатите му.

На 18 декември окръжният прокурор заяви, че няма достатъчно доказателства, които да налагат нов процес срещу него. Така с решение от 19 декември съдия Ейми Палъмбо от Оклахома обяви Глин Симънс за невинен.

Освободеният мъж каза пред репортери, че е чакал този момент от „много, много време“.

„Това е урок по устойчивост и упоритост. Не позволявайте на никого да ви каже, че това не може да се случи, защото наистина може. Направеното не може да бъде върнато назад, но може да има отговорност“, допълни Симънс.

Former Oklahoma Death-Row Prisoner Glynn Simmons Cleared of Murder After More Than 48 Years in Prison. The court ruling, following his exoneration in September, makes Mr. Simmons eligible for compensation for his wrongful conviction. https://t.co/jyoKZpYYyi @nytimes @jesus_jimz