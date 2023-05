Мъж от Ню Орлиънс прекара 29 години зад решетките за изнасилване, което не е извършил. Жертвата на насилието му помогна да излезе на свобода чрез свидетелски показания.

Патрик Браун е осъден за изнасилване на 6-годишната си доведена дъщеря през 1994 г., след като пледира невинен в процес, в който жертвата не е дала показания. Вместо това, възрастни свидетелстват „за това, което според тях тя е казала“, се посочва в съобщение на окръжния прокурор на Орлиънс, цитирано от Си Ен Ен.

