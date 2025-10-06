39-годишен мъж, станал внезапно милионер, се озова в болница, след като в продължение на 3 месеца празнува печалбата си от лотария.

Билетът, който Адам Лопес купува от павилион в началото на юли, променя живота на британеца завинаги – и не само към по-добро.

Адам Лопес не може да повярва, че е спечелил от лотарията. В сметката му имало само 12,40 паунда, когато той внезапно става милионер. Тя набъбнала до 1 000 012,40 паунда, разказва Би Би Си.

Мъжът се прибирал от строителната площадка, на която работел и набързо си купил напитка и талонче за лотарията.

„Когато прочетох сумата от един милион паунда, не знаех какво да правя“, разказва Лопес пред Би Би Си.

„Просто сложих билета в жабката на автомобила си“, допълва мъжът.

От Британската национална лотария потвърждават печалбата му и той буквално полудява от радост.

Адам Лопес иска да отпразнува печалбата си. Той веднага напуска работата си, събира парите и започва да обикаля от кръчма на кръчма и от клуб на клуб.

В продължение на три месеца мъжът отива от едно парти на друго - банковата му сметка не се изчерпва, но тялото му не издържа.

Прекомерната консумация на алкохол води до тромбоза в крака на Лопес.

Дали е пренебрегнал кръвния съсирек или не е знаел за него - 39-годишният мъж не разкрива. Само че съсирекът стига до белите му дробове и причинява двустранна белодробна емболия.

„Не можех да ходя, не можех да дишам. Животът ми се промени най-много, когато лежах в линейката и чувах сирените“, споделя Лопес. На 10 септември той е откаран в болница.

Мъжът споделя, че след като е получили парите си „през последните три месеца е бил във влакче на ужасите“.

Той най-накрая започва да живее живота, който винаги е искал да живее, но го прави по най-лошия възможен начин.

„Знаех, че това, което правех, ще приключи в един момент. И то почти приключи - по най-лошия възможен начин. Беше огромен, огромен зов за събуждане“, разказва британецът.

По думите му - първата му грешка е напускането на работа. Това е отнело рутината му и връзката му с нормалния живот. Веднага щом се възстанови, той възнамерява да си потърси друга работа.

Не е ясно колко време ще отнеме обаче възстановяването му.

Въпреки че Лопес се чувства малко по-добре, лекарите очакват, че ще са му необходими от шест до девет месеца, за да се възстанови напълно.

Лопес коментира, че няма достатъчно думи, с които да опише болничния персонал и допълчва, че се чувства заобиколен от ангели.

„Просто си предизвикан да погледнеш от всички страни на живота, защото няма значение дали имаш милион, 100 милиона, милиард, трилион – когато си в линейката, нищо от това няма значение“, казва британецът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK