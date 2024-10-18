Мраморна скулптура на гръцкия бог Аполон отново е сред експонатите във Ватиканските музеи.

Произведението беше прибрано за реставрация преди пет години заради пукнатини.

Смята се, че скулптурата е римско копие на оригинална гръцка бронзова статуя, създадена от древногръцкия скулптор Леохар.

Мраморният Аполон е донесен от папа Юлий II в началото на 16 век.

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