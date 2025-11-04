dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
01 Облачно
02 Облачно
03 Облачно
04 Облачно
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Скопие пълно с разочарование след доклада за пътя на Северна Македония към ЕС

Брюксел днес за пореден път констатира, че Северна Македония не изпълнява ангажиментите си и не променя конституцията си за вписване на българите като държавотворен народ

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:53 ч. 04.11.2025 г.

Скопие реагира с огромно разочарование на доклада на Европейската комисия за напредъка на страна по пътя ѝ към пълноправно членство.

Брюксел днес за пореден път констатира, че Северна Македония не изпълнява ангажиментите си и не променя конституцията си за вписване на българите като държавотворен народ.

При представянето на докладите на всички страни кандидатки комисарят по разширяването отбеляза напредъка на Черна гора, която може да приключи преговорния процес до края на 2026 година, и напредъка на останалите страни. За Северна Македония оценката е лаконична:

„Северна Македония все още не е направила необходимите конституционни промени“, обяви Кая Калас.

Еврокомисията: Северна Македония е блокирана за ЕС без конституционни промени за българите

Премиерът Мицкоски изрази разочарование, че след 25 години по пътя на евроинтеграцията страната му се намира на същата стартова линия.

„Бъдещето на моята страна и бъдещето на моята нация, македонците, е в Европейския съюз. И затова, въпреки всички тези унижения и разочарования и въпреки настоящото разочарование сред нашите граждани, ние споделяме едни и същи ценности“, каза той.

Еврокомисията препоръчва още усилия за спазването на върховенството на закона и борбата с корупцията. Заради напредъка в други сфери страната ще получи допълнителни средства по плана за развитие на Западните Балкани.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разцепеният блок в кв. „Хаджи Димитър“ в София вече е необитаем

Разцепеният блок в кв. „Хаджи Димитър“ в София вече е необитаем
До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино

До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина

Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа

„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
Близки намерили тялото на 42-годишен мъж в дома му във Варна: Приятел го задушил до смърт (ВИДЕО)

Близки намерили тялото на 42-годишен мъж в дома му във Варна: Приятел го задушил до смърт (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Снимка: „6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
Снимка: Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Лице в лице
Снимка: Цифрите и политиките в бюджета
Цифрите и политиките в бюджета
Снимка: Разширяването на Евросъюза
Разширяването на Евросъюза
Снимка: Първият проектобюджет в евро
Първият проектобюджет в евро
Тази събота и неделя
Снимка: bTV Новините стават на 25 години
bTV Новините стават на 25 години
Снимка: Пикантен карфиол с крем от кашу
Пикантен карфиол с крем от кашу
Снимка: "Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
"Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
120 минути
Снимка: В главната роля: Мартин Атанасов
В главната роля: Мартин Атанасов
Снимка: Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Снимка: Endurosat - българският космически феномен
Endurosat - българският космически феномен