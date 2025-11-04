dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
21 Облачно
22 Облачно 10°
23 Облачно 10°
00 Облачно 10°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Откриха 11 мигранти, натъпкани в метален сандък в кола на Кулата

Откриха 11 мигранти, натъпкани в метален сандък в кола на Кулата
"Давам едни пари повече, а не получавам нищо в замяна": Ще бъдат ли "изядени" заплатите ни?

"Давам едни пари повече, а не получавам нищо в замяна": Ще бъдат ли "изядени" заплатите ни?

Нова година, нова валута: последните левове ще платим преди полунощ

В случай на руска агресия: НАТО тества бойната готовност на източния си фланг

Любчо Нешков: Мицкоски по време на предизборната си кампания променяше устройството на България

Над 70 тона месо с неясен произход открити в складове в София

Румен Радев: Ние „заборчляваме“, дългът ще стигне 37,6 млрд. евро през 2026 година

Признание за екипа на bTV за обективно отразяване за репортерите Лора Костова и Антоан Златков

Делото срещу варненския кмет: Разследването срещу всички, обвинени в престъпно сдружаване, приключи

Легендарният футболист Дейвид Бекъм официално е удостоен с рицарско звание (ВИДЕО, СНИМКИ)
Светът

Еврокомисията: Северна Македония е блокирана за ЕС без конституционни промени за българите

В годишния доклад за разширяването Брюксел отчита напредък на Черна гора, Албания, Украйна и Молдова, но предупреждава, че реформите в Скопие, Сърбия и Босна буксуват

Десислава Минчева Десислава Минчева

Публикувано в  19:33 ч. 04.11.2025 г.

Липсата на конституционните промени в Република Северна Македония с включването на българското малцинство остава пречка за присъединяването на Скопие към Съюза. Това потвърждава Европейската комисия в днешния си годишен доклад за разширяването на Общността.

Кой е готов за присъединяване и кой не е?

Разширяването е процес, основан на заслуги и изпълнени реформи, припомня еврокомисията.

„През 2022-ра година Северна Македония се ангажира с включване в Конституцията на граждани на нейна територия от други народи, като например българите“, обявиха от Брюксел.

А ето и заключението на Брюксел от днес:

„Северна Македония все още не е направила необходимите конституционни промени“, каза Кая Калас, върховен представител на ЕС.

ЕК представи докладите за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване

Освен действия за защита на малцинствата, Брюксел иска от Скопие да спазва принципите на правовата държава, независимост на съдебната система и борба с корупцията.

Отличниците в доклада: Черна гора, която ще завърши преговорите тази година, и Албания - след 2 години.

Много добри оценки за реформите си получават Украйна, въпреки че е в условията на война, и Молдова, въпреки външните опити за дестабилизиране на страната. 

Реформите в Сърбия и в Босна и Херцеговина буксуват, смята Брюксел.

Косово и Турция остават кандидати, но са в края на списъка с постижения, а в Грузия процесът на практика е спрял.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разцепеният блок в кв. „Хаджи Димитър“ в София вече е необитаем

Разцепеният блок в кв. „Хаджи Димитър“ в София вече е необитаем
До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино

До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина

Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа

„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
Работник е затрупан часове наред под руините на средновековната крепост в Рим (ВИДЕО)

Работник е затрупан часове наред под руините на средновековната крепост в Рим (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Снимка: „6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
Снимка: Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Лице в лице
Снимка: Разширяването на Евросъюза
Разширяването на Евросъюза
Снимка: Първият проектобюджет в евро
Първият проектобюджет в евро
Снимка: Румен Радев, Христина Христова и Любчо Нешков - гости в "Лице в лице"
Румен Радев, Христина Христова и Любчо Нешков - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: bTV Новините стават на 25 години
bTV Новините стават на 25 години
Снимка: Пикантен карфиол с крем от кашу
Пикантен карфиол с крем от кашу
Снимка: "Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
"Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
120 минути
Снимка: В главната роля: Мартин Атанасов
В главната роля: Мартин Атанасов
Снимка: Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Снимка: Endurosat - българският космически феномен
Endurosat - българският космически феномен