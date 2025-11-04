Еврокомисията: Северна Македония е блокирана за ЕС без конституционни промени за българите

Липсата на конституционните промени в Република Северна Македония с включването на българското малцинство остава пречка за присъединяването на Скопие към Съюза. Това потвърждава Европейската комисия в днешния си годишен доклад за разширяването на Общността.

Кой е готов за присъединяване и кой не е?

Разширяването е процес, основан на заслуги и изпълнени реформи, припомня еврокомисията.

„През 2022-ра година Северна Македония се ангажира с включване в Конституцията на граждани на нейна територия от други народи, като например българите“, обявиха от Брюксел.

А ето и заключението на Брюксел от днес:

„Северна Македония все още не е направила необходимите конституционни промени“, каза Кая Калас, върховен представител на ЕС.

Освен действия за защита на малцинствата, Брюксел иска от Скопие да спазва принципите на правовата държава, независимост на съдебната система и борба с корупцията.

Отличниците в доклада: Черна гора, която ще завърши преговорите тази година, и Албания - след 2 години.

Много добри оценки за реформите си получават Украйна, въпреки че е в условията на война, и Молдова, въпреки външните опити за дестабилизиране на страната.

Реформите в Сърбия и в Босна и Херцеговина буксуват, смята Брюксел.

Косово и Турция остават кандидати, но са в края на списъка с постижения, а в Грузия процесът на практика е спрял.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase