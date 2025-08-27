Датският външен министър привика най-висшия американски дипломат в Копенхаген след доклад, че американски граждани провеждат тайни операции в Гренландия.

Датският обществен радио-телевизионен оператор DR цитира източници, според които целта е била да се проникне в гренландското общество и да се насърчи отделянето ѝ от Дания към САЩ, въпреки че не успя да изясни за кого работят мъжете.

Датското разузнаване предупреди, че Гренландия е обект на „различни видове кампании за влияние“.

Външният министър Ларс Локе Расмусен заяви, че „всеки опит за намеса във вътрешните работи на Кралство Дания, разбира се, ще бъде неприемлив“ и американският шаже д'афер е бил призован в тази връзка.

Би Би Си се обърна към посолството на САЩ за коментар. Президентът на САЩ Тръмп обаче няколко пъти е заявявал, че иска да анексира Гренландия, автономна част от Кралство Дания, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвини Копенхаген в недостатъчни инвестиции в територията.

По време на посещение в Гренландия преди няколко месеца, датският премиер Мете Фредериксен предупреди САЩ, че „не можете да анексирате друга държава“.

Външният министър на Дания посочи в изявление пред Би Би Си, че правителството „е наясно, че чуждестранни играчи продължават да проявяват интерес към Гренландия и нейната позиция в Кралство Дания“.

„Следователно не е изненадващо, ако се сблъскаме с външни опити да повлияем на бъдещето на Кралството в бъдеще“, добави той. Дания е член на НАТО и Европейския съюз и отдавна вижда САЩ като един от най-близките си съюзници, а датчаните са шокирани от решимостта на Тръмп да контролира нейната полуавтономна територия. Президентът на САЩ заяви тази година, че не изключва възможността за завземането ѝ със сила.

Датската служба за сигурност и разузнаване заяви в своята оценка, че кампаниите за влияние биха имали за цел да „създадат раздор в отношенията между Дания и Гренландия“. Това може да се постигне чрез използване на „съществуващи или измислени разногласия“ или с „традиционни, физически агенти на влияние, или чрез дезинформация“.

