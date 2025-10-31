Сюрреалистична сцена в ранните часове на емблематичния „Пиаца Дуомо“ в Милано. Или по-скоро, точно пред входа на Миланска катедрала.
Пране, окачено да съхне на въженце пред вратата, велосипед на земята и чанти, пълни с други вещи, разпръснати наоколо.
Това е сцената, с която се сблъскаха местните полицаи в Милано сутринта на 30 октомври. Мъж си простира прането, окачено да съхне пред входа на Миланска катедрала.
Египетският гражданин, роден през 2001 г. и бездомен, заплашил служителите на реда, които се отзовали на сигнал на минувачи.
Преди по-малко от две седмици, на 16 октомври, и отново вчера, той бил сниман по същата причина. Служителите го отвели в болница „Сан Паоло“ за психиатрична оценка, пише La Reppublica.
