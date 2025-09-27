Сирийски съд издаде задочна заповед за арест на бившия президент Башар Асад, предаде сирийската агенция САНА, цитирана от БТА.

"Задочно беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дараа през 2011 г.", съобщи съдия Тауфик ал Али пред агенцията.

Според него с това решение се "проправя пътя за международно преследване" на бившия президент.

Ал Али заяви, че обвиненията срещу Асад са за умишлени убийства, изтезания, водещи до смърт и лишаване от свобода.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK