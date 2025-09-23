dalivali.bg
Светът

Сирия насрочи първите си избори след свалянето на Асад

В страната предстои сложен процес по избор на нова власт

Снимка: БГНЕС
Публикувано в  12:38 ч. 23.09.2025 г.

Сирийците са напът да завършат нова и важна стъпка в прехода на страната след свалянето на режима на Башар Асад миналата година – формирането на преходно законодателно събрание. На 5 октомври в страната ще бъдат произведени първите избори, провеждани след повече от четири десетилетия авторитарно управление на Сирия при фамилията Асад.

Датата на вота беше обявена в момент, когато правителството на временния президент Ахмед аш Шараа се стреми да възстанови държавните институции и да спечели легитимност на фона на регионалните и международните усилия за стабилизиране на опустошената от войната страна, отбеляза БТА, цитирайки "Ал Джазира".

Тръмп останал „изненадан“ от израелските удари в Сирия

Но процесът на избор на нов сирийски парламент далеч не е прост, а около него има много противоречия.

Сложен изборен процес

Въпреки обявяването на избори не всеки сириец ще отиде до избирателната урна, няма да има и политически партии или предизборни плакати. Вместо това гласовете ще бъдат подадени от различни комитети, поради което първите избори в страната от няколко десетилетия насам се описват като "непреки“.

"Реалността в Сирия не позволява провеждането на традиционни избори, като се има предвид наличието на милиони вътрешно и външно разселени лица, липсата на официални документи и крехкостта на правната структура", заяви в изявление в края на юни временното сирийско правителство, в отговор на въпросите защо изборите ще бъдат непреки.

Владимир Путин е изразил „дълбока загриженост“ относно сблъсъците в Сирия

Процесът на избор на новия Народен съвет (името на сирийския парламент – б.ред.) ще протече в няколко етапа.

Народният съвет на Сирия беше разпуснат от новите сирийски власти, назначени от ислямистката коалиция, която дойде на власт през декември 2024 г. Бъдещият парламент, натоварен с упражняването на законодателни функции през период от пет години, трябва да има 210 членове: 140 назначени от местни комитети, контролирани от избирателната комисия, и 70 назначени пряко от временния президент Ахмед аш Шараа.

Деветнайсет депутати, представляващи три региона, в които няма да бъдат проведени избори обаче, все още няма да бъдат избрани. Така, на практика, на 5 октомври ще станат ясни имената на 121 членове на парламента.

Освен други качества като възраст и гражданство, членовете на избирателната колегия не трябва да са били част от предишния режим (освен ако не са дезертирали по време на гражданската война), да са служили в силите за сигурност или да имат криминално досие. Двадесет процента от членовете на избирателната колегия трябва да са жени.

САЩ призова Сирия да оттегли силите си от Суейда и да позволи деескалация

Опасения относно президентската власт

Окончателните списъци с кандидатите бяха публикувани на 18 септември, съобщи САНА. Всеки гражданин имаше на разположение три дни, за да обжалва всеки от кандидатите, който според него не трябва да бъде включен в списъка.

Самата предизборна кампания не е публична — тя трябва да продължи една седмица преди вота и се провежда само сред членовете на избирателната колегия. Накрая, в деня на изборите, цялата избирателна колегия ще гласува за 121 членове на новия сирийски парламент измежду собствените си редици.

Процесът по избора включва мерки, предназначени да повишат доверието, включително разпределението на местата по региони, етапите за обжалване и възражения и създаване на местни комитети за надзор на избора на представители на избирателните колегии. На практика обаче продължават да съществуват опасения относно податливостта на тези механизми към манипулации, особено предвид липсата на силен независим надзор и широките правомощия на президента, които му позволяват да назначава една трета от членовете и да издава укази със сила на закон, отбелязва "Араб уикли".

Сирийският президент обвини Израел, че се опитва да въвлече Сирия във война

След приключването на изборния процес към новия парламент ще бъдат добавени още 70 депутати, избрани директно от временния президент на страната Ахмед аш Шараа, бивш лидер на бунтовническа групировка, който пое тази роля, след като неговото ислямистко движение "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) поведе атаката за свалянето на Башар Асад през декември миналата година.

Тази рамка поражда съмнения дали изборите наистина ще доведат до създаването на парламент, способен да упражнява власт, или просто до фасада, която легитимира изпълнителната власт, отбелязва изданието.

