Земетресение с магнитуд 4,9 разтърси окръг Балъкесир в Северозападна Турция, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, цитирана от Анадолската агенция.

Земетресение е регистрирано отново в турския град Съндъргъ

Няма информация за нанесери щети и жертви.

Трусът, регистриран в 12:35 часа в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, е бил на дълбочина 7,72 км.

Миналия месец в Съндъргъ трус с магнитуд 6,1 доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала.

Трус от 4,8 по Рихтер удари Западна Турция

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи в социалните мрежи, че АФАД и други екипи за спешна помощ извършват проверка на място след земетресението.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK