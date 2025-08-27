Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано в 5:46 ч. в района на град Съндъргъ, Западна Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 10 км. Към момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

Това е поредният силен трус в Съндъргъ, след като на 10 август вечерта трус с магнитуд 6,1 доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала, припомня БТА.

Вследствие на силното земетресението бяха ранени 29 души, а след оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

