Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля днес югоизточния турски окръг Малатия, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е предизвикало много силна паника сред населението. Хората са побягнали панически от сградите и търговските центрове.

An #earthquake of magnitude 5.2 occurred in #Malatya province. The hearth lay at a depth of 13.9 km.#Turkey pic.twitter.com/F92PQameEO